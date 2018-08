Martedì 21 Agosto 2018, 19:30

ANGRI - Incidente in via delle Fontane. Scontro frontale questo pomeriggio tra due veicoli lungo il viadotto che collega via Papa Giovanni XXIII alla Statale 18. Ancora incerta la dinamica dell'impatto. Nello scontro è stato coinvolto anche un furgone. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato un uomo in ospedale per accertamenti, e gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Da una prima ricostruzione dell'accaduto sembra che una delle due auto abbia tentato di sorpassare un camion, invadendo il lato opposto della carreggiata.