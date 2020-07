LEGGI ANCHE

È stata sorpresa a svuotare la cantina della sua abitazione. I materiali sono stati depositati sul marciapiede in piazza Annunziata,La donna è stata segnalata dagli operatori della Angri Eco Servizi agli agenti della polizia locale, che l'hanno multata per sversamento abusivo di rifiuti.Eppure per gli ingombranti che non possono essere portati in discarica, l'azienda fornisce un servizio di consegna a domicilio su prenotazione.Un fenomeno sempre più diffuso quello dell'abbandono dei rifiuti, che terminato il lockdown sta ritornando in maniera insistente anche nelle aree periferiche della città. I controlli in materia purtroppo scarseggiano e accade spesso, che nonostante le segnalazioni di cittadini e residenti i trasgressori non vengano puniti.