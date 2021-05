È partito ieri mattina il rifacimento degli stalli per la sosta a pagamento da parte degli operatori del gruppo Rti-Gallo, che gestiranno il servizio per i prossimi venti anni. Con una ordinanza la polizia locale ha disposto il divieto di sosta lungo piazza Annunziata, piazza Don Enrico Smaldone, via Raiola, piazza Crocifisso, via Colombo, via Caiazzo, via Fleming e via degli Atronauti. Gli interventi proseguiranno dalle 7 alle 18 fino all'8 maggio.

Rispetto agli stalli predisposti lo scorso novembre, quando sarebbe dovuta decollare la nuova gestione della sosta, si è proceduto a una rimodulazione degli spazi. E le eccedenze sono state cancellate con vernice nera. Per evitare di alimentare confusione tra gli utenti ora dovranno essere rivisti anche gli spazi a pagamento introdotti in prossimità di incroci e spazi riservati ai disabili.

La segnaletica rinnovata dovrà essere sottoposta al vaglio finale del responsabile del procedimento, che corrisponde alla guida del settore lavori pubblici. A oggi dopo l'approvazione del piano parcheggi in giunta e la decisione di ridurre le tariffe deliberata dal consiglio comunale su proposta delle opposizioni, una data certa riguardo la ripresa del servizio ancora non c'è.