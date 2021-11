Angri, sottopasso allagato: auto passa col rosso e resta bloccata

La pioggia ha reso impraticabile la strada di collegamento tra Corso Vittorio Emanuele e via Nazionale, facendo scattare il semaforo rosso. Nonostante la segnaletica avvisasse gli utenti del pericolo alcuni automobilisti hanno ugualmente attraversato il tratto allagato, rimanendo bloccati.

La strada, realizzata da parte di Rete Ferroviaria e consegnata a giugno del 2018 sotto riserva al Comune, su sollecitazione dei residenti è stata chiusa al transito dalla polizia locale.

Tombini saltati in diversi punti della città. Situazione critica anche in via Satriano dove ancora una volta non ha retto il sistema per la raccolta delle acque piovane, realizzato dal settore lavori pubblici nel 2017 e costato 100mila euro di fondi comunali.