Venerdì 5 Gennaio 2018, 18:01 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 18:01

Canna fumaria abusiva, sono scattati i controlli in via Arno ad Angri da parte dei tecnici del Comune. Gli accertamenti sono stati effettuati dopo la denuncia presentata da parte di alcuni residenti, che lamentavano la presenza di fumo nelle proprie abitazioni. Al momento del sopralluogo è stata riscontrata la presenza di tre canne fumarie, al terzo piano di un fabbricato, che non risulterebbero conformi alle disposizioni del regolamento edilizio. Così al proprietario dell'appartamento, il responsabile dell'ufficio tecnico, ha ordinato la loro disattivazione fino alla loro regolarizzazione.