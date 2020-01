Tombini troppo rumorosi, nuovo intervento lungo la strada di collegamento tra Corso Vittorio Emanuele e via Nazionale, dove nei giorni scorsi è stato istituito il senso unico di marcia alternato. Per la sesta volta sono state eseguite le operazioni di riallineamento e sistemazione dei chiusini, dopo le segnalazioni dei residenti, nel tratto realizzato da Rete Ferroviaria e inaugurato a giugno del 2018. Purtroppo non si tratta di un caso isolato; più volte i chiusini collocati nella strada consegnata da Rfi sotto riserva al Comune sono stati risistemati, ma nel giro di pochi mesi la situazione è ritornata al punto di partenza



Dal 2018 sono inoltre fermi gli interventi per la corretta regimazione delle acque del canale San Tommaso, manca il progetto con i pareri del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica. Circostanza quest'ultima non ancora avvenuta insieme all'applicazione delle prescrizioni imposte dal Comune a Rfi, contenute in quattro ordinanze sindacali. Passaggi indispensabili per evitare che con le piogge il sottopasso si allaghi, diventando pericoloso per la pubblica incolumità, come è accaduto lo scorso novembre.