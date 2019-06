Giovedì 13 Giugno 2019, 16:31

Strade al buio, nuova ondata di disagi ad Angri. Dopo via del Monte i disservizi hanno colpito via Delle Fontane e via Ardinghi. Per la ditta alla quale il Comune ha affidato in concessione per ventidue anni la gestione degli impianti di pubblica illuminazione si tratta di sabotaggi. Un'ipotesi che a distanza di mesi non ha ancora trovato riscontro mentre il progetto di ammodernamento dei sistemi di pubblica illuminazione in città è fermo al palo, nonostante la nomina di un direttore dei lavori.