Suicidio ad Angri, choc a fondo Satriano: si lancia dalla sua abitazione

Angri, choc in località Satriano. Un uomo si è tolto la vita questo pomeriggio, lanciandosi dal quarto piano della sua abitazione in uno dei fabbricati di proprietà dell'istituto autonomo case popolari di Salerno. Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il 40enne all'ospedale di Nocera Inferiore, e i carabinieri della locale stazione per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Per l'uomo che viveva col fratello non c'è stato nulla da fare; è morto poco dopo l'arrivo al nosocomio. I militari indagano sulle cause, che lo hanno spinto a compiere il gesto estremo.