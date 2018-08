Mercoledì 29 Agosto 2018, 20:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANGRI - Tampona un'auto con a bordo due donne e fugge. L'incidente si è verificato questa mattina in via Nazionale, nei pressi della chiesa della Madonna della Pace. L'uomo si sarebbe dileguato facendo perdere le sue tracce. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato la mamma e la sua piccola all'ospedale di Nocera Inferiore per accertamenti.