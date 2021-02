Tamponi in modalità drive-in nel sotterraneo del Comune, è caos a piazza Crocifisso. È lo lo scenario al quale si assiste da giorni, in seguito al trasferimento della postazione mobile degli operatori Usca dal parcheggio alle spalle dell'ente e all'aumento degli screening. Una situazione, che sta mettendo alle strette anche i residenti del tratto di strada adiacente alla sede comunale, intasato dalle auto che si incanalano nel parcheggio dell'ente, per scendere nel sotterraneo e uscire dall'accesso sul retro.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid a Salerno, la corsa continua: duemila contagi, dimezzate le... L'EPIDEMIA Angri, aumentano i contagi:​scuole chiuse per due settimane L'EPIDEMIA Salerno, il Covid virus entra in classe:in una settimana 260...

© RIPRODUZIONE RISERVATA