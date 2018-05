Giovedì 24 Maggio 2018, 11:50 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 11:50

ANGRI - Momenti di tensione ieri sera nel piazzale dello stabilimento «Sapori del Sole» di proprietà della Feger, in via Santa Maria. A causa di un incendio che si sarebbe sprigionato dagli accumulatori di batterie dei carrelli elevatori, collocati nello spazio esterno dell'opificio. Necessario l'intervento di due squadre di vigili del fuoco e della polizia locale. Sembra, che episodi di questo tipo siano frequenti soprattutto quando piove e le attrezzature non sono adeguatamente coperte.