Tentativo di furto allo sportello bancomat di Poste Italiane, in via Madonna delle Grazie ad Angri. Ignoti hanno cercato di forzare il dispositivo, senza riuscirci, per portare via il denaro caricato all'interno. Così da tre giorni lo sportello è fuori servizio con notevoli disagi per gli utenti, costretti a utilizzare quello della sede centrale in piazza Annunziata, più frequentato e quindi anche più affollato nei giorni dell'emergenza Covid-19. © RIPRODUZIONE RISERVATA