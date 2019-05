Lunedì 13 Maggio 2019, 19:45

Angri - Tombini saltati, caos e disagi questo pomeriggio in via Satriano. Nel tratto pedemontano è bastato un acquazzone durato pochi minuti a fare andare in tilt il sistema per la raccolta delle acque bianche, realizzato dal settore lavori pubblici del Comune nel 2016, per un costo di 100mila euro, e da allora soggetto a ripetuti aggiustamenti. Auto costrette a camminare a passo d'uomo, strada inaccessibile per i pedoni. Allagamenti si sono registrati anche al bivio tra il cavalcavia di via Delle Fontane e via Nazionale.