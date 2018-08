Mercoledì 15 Agosto 2018, 14:36

Angri - Topi negli uffici, allarme igienico-sanitario ai servizi sociali in via Cristoforo Colombo. A lanciarlo sono stati gli impiegati, che hanno chiesto con urgenza un intervento di derattizzazione, eseguito da un'azienda specializzata. Non si tratta di un caso isolato. Nei mesi scorsi ragni rossi hanno invaso gli uffici al piano terra del Comune.