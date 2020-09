LEGGI ANCHE

Angri. Rilascio delle tessere elettorali, tra ritardi e lunghe file agli sportelli del Comune. Una situazione, che si trascina da settimane e sta mandando letteralmente in tilt l'ufficio elettorale al piano terra dell'ente di piazza Crocifisso.L'altro nodo da sciogliere a pochi giorni dal voto è il mancato invio a tremila diciottenni delle tessere elettorali in seguito alla revisione degli elenchi.Adempimento, che negli anni scorsi veniva espletato dai messi comunali e che ora non è stato ancora portato a termine.Nel mirino è finita la gestione del settore Entrate, a cui è stato affidato anche l'elettorale, più volte messa in discussione specie dopo il prolungarsi dei tempi di rilascio delle carte di identità in formato elettronico. Ma senza risultati. Mentre continuano i disagi e le lunghe attese per gli utenti, destinate a protrarsi con la tornata elettorale di domenica e lunedì.