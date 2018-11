Giovedì 1 Novembre 2018, 15:26

Angri - Vandali in azione questa notte al comando della polizia locale, in via Michelangelo Buonarroti. Ignoti hanno imbrattato con disegni fallici le auto in sosta. Nel mirino anche le targhe dei veicoli. A fare l'amara scoperta questa mattina sono stati alcuni vigili in servizio.Duro il commento del sindaco Cosimo Ferraioli: «Ancora un attacco alle istituzioni. Dalle offese via social ai graffiti offensivi sulle auto della polizia locale. Abbiamo bisogno di un ripristino dei concetti basilari che regolano uno stato di diritto. Un esempio che deve partire da noi amministratori per allargarsi alle famiglie».