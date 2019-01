Domenica 13 Gennaio 2019, 17:41

Raid vandalico al terzo Circolo didattico, in via Dante Alighieri. Distrutti alcuni pannelli fotovoltaici che erano collocati sul tetto della scuola. Danni ingenti se si considera l’alto costo di ciascun pannello per la produzione di energia elettrica. Monta la polemica per la fragilità del sistema di sicurezza del plesso scolastico, più volte segnalata all’amministrazione comunale da parte del dirigente.