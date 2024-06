Sicurezza in città, in un'operazione condotta dai carabinieri ad Angri ha condotto al sequestro di diversi “velocipedi”, noti come biciclette a pedalata assistita. Il servizio straordinario del territorio era finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere.



Nel corso dell'operazione sono stati controllati 90 veicoli, identificate 130 persone ed elevate 10 sanzioni per violazioni al codice della strada. In particolare, i militari hanno provveduto al controllo dei velocipedi, che per la tipologia di alimentazione sono privi di targa e con conducenti senza obbligo di casco, dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 chilometri orari, o prima se il ciclista smette di pedalare.



I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permette di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 chilometri orari. Se non si risponde a tali caratteristiche il veicolo viene considerato ciclomotore. In ragione di ciò, i carabinieri ne hanno sequestrati cinque, privi delle caratteriste previste. I rispettivi conducenti sono stati multati per guida senza patente, guida senza indossare il casco protettivo e circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa.

APPROFONDIMENTI Salerno, occupazione di suolo pubblico Battipaglia, sequestrata casa a luci rosse Nocera Superiore, giochi e gadget pericolosi: maxi sequestro della Finanza

L'operazione è stata accolta positivamente dal sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli: «Il dato più allarmante è che questi mezzi, quando modificati, possono diventare ancora più pericolosi e possono rappresentare un rischio ancora più serio per la sicurezza stradale sia dei conducenti che dei pedoni, come più volte segnalato anche dai cittadini che ne sono rimasti coinvolti loro malgrado.



Rispettare le regole significa contribuire ad una città più sicura e vivibile per tutti, soprattutto in quelle aree sensibili come la Villa Comunale, dove i cittadini si recano per rilassarsi o passare il tempo con i bambini. È un atto di responsabilità e di rispetto verso la città in cui viviamo e cresciamo i nostri figli. Invito quindi ad essere diligenti e rispettosi delle normative vigenti, e di avere maggiore controllo sui minori che utilizzano questi mezzi per spostarsi in città. Solo così possiamo prevenire incidenti, tutelare le nostre strade e garantire una qualità del tempo libero migliore per tutti».