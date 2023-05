Angri baciata dalla dea fortuna:vincita al Lotto da quasi quindicimila euro

Il Lotto premia la Campania. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, si registra un tris di vincite per un totale di 41.225 euro. Ad Angri, in provincia di Salerno, tre ambi e un terno sulla ruota di Napoli hanno permesso una vincita di 14.250 euro, stessa combinazione che ha permesso a un giocatore di Napoli di vincere 14mila euro; chiudono il conto campano i 12.975 euro di Afragola, in provincia di Napoli. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,8 milioni di euro, per un totale di 429 milioni da inizio anno.