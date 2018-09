Giovedì 20 Settembre 2018, 16:47

Scontro tra auto questo pomeriggio in via dei Goti, al confine tra Angri e Sant'Antonio Abate. Il violento impatto tra i veicoli ha richiamato l'attenzione di commercianti e residenti che hanno subito allertato i soccorsi. Il bilancio è di un ferito trasportato al nosocomio di Nocera Inferiore, per accertamenti.Sul posto oltre ai sanitari del 118, gli agenti della polizia locale per i rilievi. Ancora incerta la dinamica. Da una prima ricostruzione sembra che la conducente della Citroen abbia perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro i veicoli in sosta.