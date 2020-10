Angri - Ciclista finisce in ospedale dopo il violento impatto con una Lancia Y. L'incidente è avvenuto questa mattina dopo mezzogiorno in via Adriana. Da una prima ricostruzione dell'accaduto sembrerebbe, che il veicolo si sia fermato all'improvviso per svoltare, non lasciando scampo all'uomo che stava percorrendo il tratto a bordo della bici. Volto tumefatto e ferite al corpo sono state riscontrate dai sanitari del 118, che hanno soccorso il 58enne. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare le responsabilità.

