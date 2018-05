Giovedì 17 Maggio 2018, 21:18 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 21:18

Angri - Momenti di tensione questa sera poco dopo le 19, in via Palmentello. A causa di un violento impatto tra due veicoli. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, che ha coinvolto una coppia trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale di Nocera Inferiore, per accertamenti. Sul posto gli agenti della polizia locale, per i rilievi.