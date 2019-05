Mercoledì 22 Maggio 2019, 11:43

Due tartarughe ed un pappagallo di specie protetta sono stati sequestrati ieri a Scafati dai carabinieri del nucleo C.I.T.E.S. di Salerno, all'esito di una mirata attivtà di indagine avviata su segnalazione del WWW Italia. In un esercizio commerciale i militari hanno rinvenuto un raro esemplare vivo di Psittacus Erithacus (pappagallo cenerino). Nella disponibilità dello stesso titolare del negozio, ma in un'abitazione vicina, gli uomini dell'Arma hanno sottoposto a sequestro altri tre esemplari vivi di Testudo graeca, due di Testudo hermanni e cinque di Carduelis carduelis.Il sequestro degli animali è stato inevitable in quanto sia il pappagallo che le tartarughe sono risultati privi della documentazione prevista dalla Convenzione “CITES” necessaria per la detenzione di esemplari di specie. Per il commerciante è scattata la denuncia in stato di libertà.