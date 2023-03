Anna Borsa uccisa dall'ex a Pontecagnano, il Comune le intitola un'area di sgambamento per i cani

È stata inaugurata in via Mar Mediterraneo, nel quartiere Case Parrilli l, a Pontecagnano Faiano l'area sgambamento cani dedicata ad Anna Borsa, la trentenne uccisa dal suo ex il primo marzo dello scorso anno. A partecipare all'apertura dello spazio dedicato agli amici a quattro zampe, oltre al sindaco Giuseppe Lanzara, anche il fratello della ragazza, Vincenzo, che ha voluto con forza la realizzazione dell'area in quanto desiderio della stessa Anna, che sognava di aprire un canile per accudire i suoi amati cani. Una inaugurazione significativa soprattutto perché avvenuta nella giornata internazionale dedicata alle donne.

«Questa intitolazione - ha spiegato il sindaco Lanzara - racconta l'amore che Anna provava nei confronti dei cani. Ed è bello che tutti coloro che trascorreranno qui il loro tempo potranno ricordarla come merita». «Anna - ha aggiunto il fratello - voleva un canile tutto suo. Da quando non c'è più mi sono impegnato per fare in modo che venisse realizzata un'area sgambamento intitolata a lei. Ad accompagnarmi, oltre all'amministrazione, c'è stata tutta la comunità di Pontecagnano Faiano. Sono certo che Anna passerà da qui tutti i giorni per portare i croccantini ai suoi amici a quattro zampe». «Le donne - ha concluso Lanzara - sono il motore del nostro mondo, la linfa vitale delle nostre esistenze. Sono nei nostri cuori, nei nostri pensieri, nelle nostre azioni. E da oggi saranno anche a Case Parrilli, in questo spazio dedicato ai cani che Anna tanto amava, forse più di se stessa».