A 103 anni la superbisnonna Anna operata al femore: «Non ero mai stata in ospedale»

Ha sempre goduto di ottima salute, tanto da non aver mai varcato, nei suoi 103 anni di vita compiuti il 23 febbraio scorso, la porta di un ospedale. È stata la prima volta per Anna Grimaldi di Vigonza, bisnonna di ferro, che ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per rottura del femore dopo essere caduta in casa. Al Cto (Centro Traumatologico Ortopedico) di Camposampiero le equipe di ortopedia e anestesia l'hanno operata con successo e rimessa letteralmente in piedi. Per curare quella frattura al femore sinistro è stato inserito un chiodo in anestesia parziale: a distanza di poche ore dall'operazione l'anziana ha iniziato un protocollo di riabilitazione. Nel giro di una settimana è stata dimessa, camminando sulle sue gambe, servendosi di un girello. «Nonostante l'attenzione sia concentrata sull'emergenza Coronavirus - sottolinea il direttore generale dell'Ulss 6, Domenico Scibetta - la nostra sanità garantisce naturalmente gli interventi indifferibili». Il dg esprime «molti complimenti ad Anna, emblema di longevità, forza e carica positiva, testimonianza vivente di quanto possano, al giorno d'oggi, la scienza medica, l'abilità chirurgica e l'umanizzazione dell'assistenza. La vita, insomma, continua con energia». La signora Grimaldi, originaria di Salerno, nel 1946 si è trasferita a Padova per amore di quello che sarebbe diventato nel giro di pochi mesi suo marito. È madre di due figli, Maria Angela e Giancarlo, nonna di Massimiliano e Veronica, bisnonna di Letizia e Francesco. Dal carattere deciso, Anna Grimaldi si è dedicata agli studi universitari - negli anni Quaranta era iscritta all'Università di Napoli alla facoltà di Lingue orientali, ma poi la guerra ha scombussolato i piani, sospendendo le lezioni -, ha studiato pianoforte, è stata maestra elementare, poi si è dedicata alla famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA