Anna, uccisa da un malore e derubata prima del ritorno a casa

Il volo per tornare in Ucraina, due anni dopo l’ultima volta, è poco dopo le 10 del mattino. Anna Burak, 60 anni, da metà vita in Italia, sta per tornare da sua figlia e suo nipote. Ha appena salutato parte della sua famiglia italiana, ovvero uno dei figli dell’anziano a cui bada a Pertosa, paesino dove vive da quando è atterrata nella Penisola, che la ha accompagnata a Napoli ed è entrata nell’aeroporto di Capodichino intorno alle 8 del mattino. Anna lo aveva chiamato all’alba per assicurarsi che fosse tutto a posto. È stata la sua ultima chiamata. «Ci vediamo tra un mese», gli ha detto Anna, pensando all’abbraccio con i suoi cari in Ucraina. Poi il telefono dell’accompagnatore suona: è proprio il numero di Anna. Risponde. Dall’altra parte del telefono, però, la voce non è quella della badante, operatrice della cooperativa Iskra, una vita spesa per gli ultimi, ma di una donna della Croce Rossa: «La signora non si è sentita bene, può venire?». L’accompagnatore torna all’aeroporto e non può che piangere: la sua amica, badante del padre 94enne, è deceduta. Fatale un malore.

IL DOLORE

La tragedia si è consumata due giorni fa a Napoli e ha sconvolto due comunità, quella valdianese della quale oramai la sessantenne ucraina faceva parte, e quella del suo paese d’origine che la attendeva con ansia. L’ultima volta che la figlia aveva potuto abbracciare sua mamma era stato prima della pandemia. E non potrà più farlo. Sarebbero bastate altre due ore di volo per coprire le migliaia di chilometri che da troppi giorni separavano la mamma con la figlia e il nipote. E invece è stato il feretro di Anna a prendere il volo per tornare in Ucraina. Anna era partita per l’Italia una volta rimasta vedova. Una figlia e un nipote piccolo da aiutare. Ci riuscirà, il nipote si laurea in ingegneria, la figlia lo cresce nel modo migliore. Anna durante la sua lunga permanenza a Pertosa, bada agli anziani, aiuta gli ultimi, risolve i problemi sociali. Lo fa anche grazie alla cooperativa Iskra. E racimola risparmi da mandare a casa. Prima di quello che doveva essere viaggio verso il ritorno a casa, alcune persone hanno donato dei soldi ad Anna da portare a casa, non ha fatto in tempo a inviarli e così li aveva nascosti in una tasca interna. Sono scomparsi. Rubati tra il momento del malore e la chiusura della bara. Un affronto al senso di umanità che dovrebbe aleggiare in ogni persona. Se ne sono accorti i familiari italiani, che da anni oramai considerano Anna come zia, sorella o nonna e hanno presentato denunciato ai carabinieri di Napoli. Non solo. La denuncia è stata anche consegnata al console ucraino a Napoli. Un segno di affetto e solidarietà è arrivato dalla comunità di Pertosa e del Vallo di Diano e Tanagro: è stato pagato il trasporto del feretro e inoltre è stata avviata una raccolta fondi per la figlia e il nipote di Anna, una donna capace di unire due comunità. Nella gioia di averla conosciuta, nel dolore di averla persa.