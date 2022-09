Annega turista tedesco travolto dalle onde nel mare di Acciaroli

Un turista tedesco di 60 anni, Roger Meldorf, è morto per annegamento, ieri mattina, nel mare di Acciaroli, nel comune di Pollica. L’uomo è stato travolto dalle onde nello specchio d’acqua antistante l’hotel La Playa e non è riuscito a salvarsi. Secondo una prima ricostruzione, il 60enne tedesco è stato risucchiato dalle correnti a largo, a causa del mare agitato, e poi riportato a riva, purtroppo già senza vita. La tragedia si è consumata sotto gli occhi della moglie e di una coppia di amici con cui la vittima stava trascorrendo le vacanze nel Cilento. A notare il corpo, che galleggiava a testa giù in acqua, sono stati anche alcuni passanti.

SOS

Immediatamente è scattata, quindi, la macchina dei soccorsi con l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 e l’invio anche di un’eliambulanza a causa della gravità della situazione per cercare di salvare l’uomo. Tutto, purtroppo, è stato vano perché i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del turista straniero. Dopo l’esame esterno del medico legale, il pm di turno presso la Procura di Vallo della Lucania ha autorizzato la liberazione della salma, che è stata riconsegnata ai familiari, che potranno organizzare il rientro in patria e i successivi funerali. Sul posto anche gli uomini della guardia costiera di Acciaroli, coordinati dalla Capitaneria di Porto di Agropoli diretta dal tenente di vascello Alessio Manca, e i carabinieri della locale stazione, per tutti i rilievi del caso. La morte dell’uomo ha scosso la comunità locale. Da alcuni anni, infatti, il 60enne tedesco era solito frequentare Acciaroli nel periodo di settembre. Innamoratosi del posto, avevo deciso quest’anno di invitare anche una coppia di amici nel Cilento. Purtroppo, però, il destino per lui è stato crudele.

L’ENNESIMA VITTIMA



Il 60enne tedesco, purtroppo, non è la prima vittima del mare registrata quest’anno nel Cilento. A Capaccio Paestum un mese fa circa ha perso la vita un uomo di 78 anni deceduto in mare in seguito ad un improvviso malore. Stessa sorte, 20 giorni or sono, stesse cause, sempre sul litorale di Paestum, per una turista austriaca di circa 60 anni. Una decina di giorni prima, la tragedia nello specchio di mare antistante la spiaggia di Velia, ad Ascea Marina con la morte di una donna di 70 anni originaria di Pompei. Ad inizio di luglio, la morte del ragazzo di 17 anni di Nola affetto da una grave disabilità che ha perso la vita colto da improvviso malore a Casal Velino mentre era con la famiglia in riva al mare. Nelle settimane precedenti, un altro dramma. Un uomo di 76 anni, originario di Nocera Inferiore, è morto dopo aver accusato un malore mentre era a mare a Capaccio Paestum. Ad inizio stagione la morte a Marina di Camerota del notaio, Marianna Orlando.