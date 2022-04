Antimafia, per Research arriva l’interdittiva Revocati gli appalti liguri

Hanno fatto male i loro conti quando avevano deciso di «spostare tutto a Salerno... perché non è Napoli..., perché è tutto molto più semplice lì, perche la provincia è più facilmente raggiungibile» sperando di bypassare, attraverso amicizie importanti in prefettura e alla Dia, quei piccoli «intoppi» che impedivano al Consorzio di ottenere il certificato antimafia. Invece proprio a Salerno, la settimana scorsa, il prefetto Francesco Russo ha firmato l’interdittiva a carico della Research e subito gli uffici hanno inviato la comunicazione a tutte le prefetture d’Italia per le dovute revoche degli appalti. E così in Liguria, il governatore Giovanni Toti ha immediatamente revocato al Consorzio i lavori allo scolmatore del torrente Bisagno. Un’opera da realizzare, entro il 2024, con risorse statali per 204 milioni e con i cantieri aperti a giugno 2020. Cantieri per i quali, secondo quanto riferisce il governatore, che è anche commissario per le opere di difesa anti-alluvioni, già vi erano diversi ritardi. Da ieri l’appalto è stato revocato e della questione, riferisce sempre Toti, «ho avvisato il ministro Cingolani - ha detto - Ovviamente è subito partita la lettera per la cessazione dei lavori. Verranno fatte le sole opere di messa in sicurezza. Abbiamo avviato la procedura per la risoluzione contrattuale. L’azienda ci ha detto che faranno ricorso. Adesso partiranno le procedure per un nuovo affidamento».

I LAVORI

Il Consorzio Research, per il quale ricordiamo che a Salerno si era spesa l’avvocato Maria Gabriella Gallevi, compagna del magistrato Roberto Penna, per ottenere non soltanto le certificazioni antimafia ma anche per redigere un protocollo e consentire alle imprese consorziate di diventare concorrenziali sul territorio salernitano, oltre allo scolmatore ha anche altri appalti importanti sempre in Liguria tra cui alcuni all’interno del Terzo Valico dei Giovi (ovvero, la ferrovia Genova-Tortona) e nella costruzione di una scuola a Sarzana. Nel caso dei lavori allo scolmatore del Bisagno nel territorio di Genova, questi dovrebbero mettere in sicurezza la Valbisagno dalle piene del torrente attraverso la realizzazione di un tunnel per il quale, ad oggi, sono stati scavati soltanto sei chilometri. Ovvie le ricadute non soltanto sull’organizzazione del territorio ma anche sui posti di lavoro. Sempre il governatore Toti ha anche riferito, nel corso di una conferenza stampa, che il Consorzio ha presentato ricorso al Tar di Salerno contro l’interdittiva emessa dal prefetto Russo. Interdittiva, ricordiamo, che riguarda anche tutte le imprese consorziate, rendendo così impossibile la sostituzione sui cantieri.

IL NODO

La curiosità: proprio nel 2020, nell’anno in cui il Consorzio aveva aperto i cantieri del Bisagno, la prefettura di Napoli emetteva la propria interdittiva. Fu poi il generale della guardia di finanza Fabrizio Lisi (anche lui finito ai domiciliari nell’inchiesta che ha travolto il sostituto procuratore Penna e altre persone) a farsi garante per il consorzio nel salernitano mentre la Gallevi vantava importanti amicizie in prefettura per «ripulire» l’assetto societario del Research tra le cui consorziate ve ne era una addirittura riconducile alla famiglia Piccolo, ritenuta contigua agli Zagaria, uomini dei Casalesi.

L’INCHIESTA

Il Consorzio Research entra anche nell’inchiesta giudiziaria che riguarda il sostituto procuratore Penna nella misura in cui la sua compagna, l’avvocato Gallevi, si è spesa per proporre un protocollo d’intesa e ripulire, con l’aiuto del generale della finanza, l’assetto societario. In particolare, nelle intercettazioni, si fa riferimento a due dipendenti della Prefettura, amici della stessa, che si occupavano di queste misure e che avrebbero aiutato la Gallevi non soltanto a velocizzare la pratica ma anche a realizzare un protocollo d’intesa. Il tutto, si legge nelle carte dell’inchiesta, con la collaborazione di un esponente della Direzione investigativa antimafia di Salerno che si occupa proprio di interdittive antimafia. In realtà lo scopo del gruppo era quello di fare concorrenza al gruppo Rainone che, a loro dire, sarebbero gli unici a lavorare sul territorio salernitano. La curiosità: precedentemente nel Consorzio vi era anche l’impresa che faceva capo ad Aldo Rainone, il capostipite.