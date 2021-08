Antonio, 39 anni muore su un lettino di una spiaggia del Cilento

Una giornata al mare nel Cilento finita drammaticamente per un turista di 39 anni. Antonio De Pasquale, originario di Salerno, ieri mattina é morto mentre era in riva al mare sulla spiaggia di Mezzatorre nel comune di San Mauro Cilento. Intorno alle 13 l’uomo era sdraiato sul lettino, per il gran caldo si era era sistemato in riva al mare. Improvvisamente ha avvertito un malore. Gli altri bagnanti vicini di ombrellone e che stavano quindi a pochi passi si sono accorti subito che qualcosa non andava. Subito hanno fatto scattare l’allarme. Il primo ad intervenire è stato un medico presente in spiaggia. Il dottore ha tentato di rianimare il 39enne ma per il salernitano non c’è stato nulla da fare. Sul posto immediato l’arrivo anche di due ambulanze con i sanitari del 118 ma il cuore dello sfortunato salernitano si è fermato in una calda giornata d’estate cilentana. È stato provato di tutto, dal defibrillatore al massaggio cardiaco. Tanti tentativi, poi la resa. Il cuore non ha più ripreso a battere e il medico del 118 ha dichiarato la morte, l'uomo è morto in spiaggia davanti al mare che amava. A causare il decesso probabilmente un arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pollica guidata dal maresciallo Salvatore Sergi della compagnia di Vallo al comando del Capitano Annarita D’Ambrosio. Nessun dubbio sulle cause del decesso. Una dramma causato da una morte naturale. La salma del 39enne dopo le formalità di rito è stata subito liberata e restituita ai familiari. De Pasquale non era sposato, lascia la mamma e una sorella. Per il turista salernitano una giornata di relax a mare è risultata fatale. Era in vacanza a Montecorice ed ieri mattina aveva raggiunto di buon ora la spiaggia di Mezzatorre che si trova al confine tra il Comune di San Mauro Cilento ed Acciaroli. Si era sistemati in un tratto del litorale antistante ad un residence di abitazioni private. De Pasquale voleva trascorrere un momento di relax che invece si è trasformato in una tragedia per lui e per i suoi cari. Un malore improvviso lo ha ucciso davanti agli occhi sconvolti degli altri bagnanti presenti in spiaggia. La notizia è arrivata subito a Salerno, sotto choc i familiari e gli amici. In tanti si sono stretti facendo sentire la propria vicinanza alla mamma e alla sorella. Purtroppo non è il primo dramma che si registra sulle spiagge del Cilento. La tragedia di ieri é accaduta a pochi passi dal tratto di litorale cilentano dove due anni fa perse la vita Francesco Guidone, 53 anni, originario di Nocera Inferiore e residente a Sarno, morto annegato nello specchio d’acqua antistante la spiaggia di Baia Arena, in prossimità della zona da tutti conosciuta come Ripe Rosse, nel comune di Montecorice. Anche per lui inutili fu ogni tentativo di soccorso.