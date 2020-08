Vacanze cilentane per Antonio Cabrini. L'ex calciatore e allenatore, campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, sta trascorrendo qualche giorno di relax in una struttura turistica del Cilento. Ieri ha voluto gustare la cucina cilentana presso il ristorante La Chioccia d'Oro di Novi Velia dove il Bell'Antonio non si è negato ai selfie con coloro che lo hanno riconosciuto.

In questi giorni è in vacanza nel Cilento anche Gianni Morandi che attraverso le sue seguitissime pagine social sta documentando la sua visita sul territorio, da Acciaroli alla suggestiva Certosa di Padula.

© RIPRODUZIONE RISERVATA