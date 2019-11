Incidente probatorio per Antonio Campione, l'imprenditore battipagliese che denunciò il presunto "sistema" di favori nell'acquisto di alcuni allevamenti all'asta. Denuncia che diede il via all'inchiesta che ha coinvolto Gianluca La Marca (grosso imprenditore caseario ebolitano), il boss Giovanni Maiale, accusato di averlo "favorito" negli acquisti all'asta attraverso intimidazioni e il direttore dell'Agenzia delle entrate di Salerno, Emilio Vastarella che, secondo le accuse, avrebbe "aggiustato" presunte pendenze con il fisco in cambio di regalie. Nell'incidente probatorio di ieri, davanti al gip D'Agostino, si è iniziato con l'esame dei pm Rocco Alfano e Marco Colamonici per poi aggiornare l'udienza al mese prossimo per controesaminare Campione. Intenzione della procura, con questo incidente probatorio, è di "cristallizzare" le accuse formulate dall'imprenditore battipagliese in modo da poterle utilizzare in dibattimento in quanto assunte alla presenza delle difese degli indagati garantendo il contraddittorio delle parti. © RIPRODUZIONE RISERVATA