Martedì 12 Marzo 2019, 07:00

Un emigrante rientrato a casa. Come tanti fanno da queste parti, a sud della provincia di Salerno, nel Cilento. Chi dall'Argentina, chi dal Venezuela, chi dal Brasile, chi dalla Colombia. Tutti ad Ascea, centro costiero cilentano, pensavano che anche Domenico Antonio Mancusi Hoyos facesse parte di questa folta schiera di cilentani emigrati all'estero e poi tornati nella loro terra natia. Almeno fino a domenica sera, quando il servizio trasmesso da «Le Iene» ha svelato l'identità di quest'uomo: un pericoloso terrorista, ricercato numero uno in Colombia per numerosi crimini e da tempo rifugiato in Italia, nel Cilento. Nel suo Paese, infatti, è accusato di aver commesso, ai vertici dell'organizzazione paramilitare dell'Auc (Autodifese Unite della Colombia), durante la guerra civile che per oltre quarant'anni ha insanguinato la Colombia, numerosi crimini, tra cui oltre 132 omicidi.