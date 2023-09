Anziana cade da letto, viene salvata dai vigili del fuoco

Per paura dei ladri si è chiusa in casa, dove vive da sola, con diversi chiavistelli e altri escamotage ma si è sentita male e la figlia non riuscendo ad entrare ha allertato i vigili del fuoco.

La squadra dei caschi rossi comandata dal caposquadra Bruno Mangieri è arrivata in poco tempo e ha lavorato per aprire tutte le porte fino a raggiungere l'anziana, di circa 80 anni, nella camera da letto e permettere al personale del 118 di Teggiano di provvedere alle cure del caso e trasferirla poi all'ospedale di Polla.

La donna è in discrete condizioni.