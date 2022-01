Anziana ferita in casa salvata da carabinieri e vigili del fuoco

Il maresciallo dei carabinieri della stazione di Polla, Fabio d’Agostino, I vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Capozzi, gli agenti della Polizia municipale di Polla con il caposquadra Santoro e il personale del 118 hanno salvato un’anziana caduta in casa a Polla in via Cotrazzo.

La donna, di 80 anni che vive da sola, non dava notizie di sé da 24 ore e una volta arrivati sul posto sono stati avvertiti dei lamenti. Il maresciallo stesso e i pompieri si sono arrampicati al primo piano, rotto una finestra e trovato la donna nel bagno, ferita. È stata così salvata anche se le sue condizioni sono serie ed è stata trasportata nel vicino ospedale di Polla.