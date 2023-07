Salerno, cade dal sesto piano mentre sistema una zanzariera: morta 82enne

Tragedia tra via Eugenio Caterina e via San Giovanni Bosco nella tarda mattinata di oggi. Una donna W.E. le sue iniziali, classe 1941, è precipitata dal sesto piano di uno stabile del posto ed è deceduta sul colpo. Stando a quanto trapela si tratterebbe di un incidente domestico e non di un gesto volontario: l’anziana donna era infatti intenta ad eseguire alcune faccende domestiche (la sistemazione di una zanzariera) davanti ad una finestra.

Sul posto sono accorsi da subito le ambulanze della Croce Rossa, le volanti della Squadra Mobile guidati da Gianni Di Palma e i vigili del fuoco per le operazioni di recupero del corpo. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Sgomento e incredulità i residenti e i commercianti del quartiere centrale della città di Salerno dove la donna era molto conosciuta insieme al figlio (volto noto dell’imprenditoria locale) e al marito.