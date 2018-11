Venerdì 23 Novembre 2018, 06:15 - Ultimo aggiornamento: 23-11-2018 06:49

CAVA DE' TIRRENI - Si era recata in chiesa, come di abitudine al Convento di San Francesco, ma proprio nei pressi del sacrato, un giovane le ha scippato la borsa. Un terribile spavento in qualche modo attenuato dall’arrivo immediato dei poliziotti che in pochi minuti sono riusciti ad acciuffare lo scippatore. Mercoledi mattina, gli agenti del commissariato, diretti dal vicequestore Imma Acconcia, sono riusciti a fermare il 26enne, originario di Salerno, che stava tentando la fuga imboccando il Corso Umberto. Il giovane scippatore, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, è stato denunciato in stato di libertà. Con ogni probabilità, si è trattato di un piano programmato. Lo scippatore, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è arrivato in città con l’intento di mettere a segno il suo colpo (o forse piu di uno). Come zona ha scelto, in maniera non del tutto casuale, il Convento di San Francesco dove, specie di mattina, ci sono molte donne. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane ha puntato la sua vittima e l’ha seguita fino all’interno della chiesa.