Martedì 3 Luglio 2018, 11:38 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2018 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOCERA INFERIORE. Erano almeno una decina, se non poco più. Si erano posizionati all'esterno dell'ufficio postale in via Amato per aspettare il ritiro della pensione. Ma lo avevano fatto alle 3 di notte, quando gli uffici erano ancora chiusi. La ragione era quella di evitare la fila che da lì a qualche ora si sarebbe creata di primo mattino. Per velocizzare ancora di più la pratica, si erano anche assegnati un numero provvisorio, per evitare ulteriori perdite di tempo. Protagonisti dell'episodio una decina di anziani, a Nocera Inferiore, che giorni fa sono stati richiamati alla quiete dalle forze dell'ordine. Secondo più di un residente, che si era rivolto a polizia e carabinieri, quel gruppo di persone stava disturbando il sonno di molte persone, tra urla, commenti ad alta voce e chiacchiere notturne per ingannare l'attesa. Circostanze che avevano generato diverse telefonate alle forze dell'ordine per ripristinare il silenzio, di fatto concretizzatosi con l'arrivo sul posto dei carabinieri, che hanno invitato i presenti a mantenere il silenzio nel rispetto di chi, ovviamente a quell'ora, dormiva.