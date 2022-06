Troppo caldo, anziano cade dall'albero mentre raccoglie la frutta e muore

Anziano cade dall'albero mentre raccoglie la frutta e muore. A perdere la vita Aniello Landi, pensionato 73enne residente a Pontecagnano, che ieri, nella tarda mattinata, in un terreno in via Agrumeti a Giffoni Valle Piana è caduto da un albero alto due metri e l'urto non gli ha lasciato scampo. Sono stati subito allertati i soccorritori e le forze dell'ordine e in via Agrumeti è il giunto il personale del 118 e i carabinieri che hanno costatato il decesso del pensionato. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Giffoni Valle Piana e della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto. Il personale medico che ha effettuato l'esame esterno del cadavere e gli investigatori ritengono che il decesso dell'anziano sia stato causato anche dal caldo. Landi avrebbe avuto un malore provocato dal caldo asfissiante, tenuto conto che l'episodio è accaduto verso le 13, poi è caduto dall'albero ed ha battuto la testa sul terreno. I carabinieri mentre hanno effettuato i rilievi per chiarire le fasi dell'infortunio hanno allertato il magistrato di turno della Procura di Salerno che non ha ordinato l'autopsia ed ha liberato la salma. Dopo gli accertamenti di rito il cadavere è stato consegnato ai familiari del pensionato per provvedere ai funerali.

