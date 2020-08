Salvato in extremis un anziano mentre camminava sulla tangenziale tra Salerno e Pontecagnano. L'episodio è accaduto ieri sera poco prima delle 21. L'anziano, 85enne di Nocera Inferiore, si era allontanato da casa già da un giorno e le forze dell'ordine avevano avviato le ricerche per ritrovarlio. A salvare l'uomo, mentre le auto sfrecciavano, sono stati due poliziotti in servizio alla Questura di Salerno, il sovrintendente Giancarlo Matranga e l'agente Pierfrancesco Caragnano che hanno bloccato i veicoli e si sono avvicinati all'uomo che stava attraversando la strada riuscendo a metterlo in salvo ed evitando la tragedia. L'anziano, poi, è stato condotto alla Questura di Salerno dove ha riabbraciato i familiari. © RIPRODUZIONE RISERVATA