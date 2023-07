Sala Consilina, solo in casa non da notizie per 48 ore: salvato dai vigili del fuoco

Un anziano di Sala Consilina che non aveva dato più notizie di sé da quasi 48 ore, è stato salvato dagli agenti della locale Polizia Municipale e dai Vigili del fuoco. A far scattare l'allarme i familiari dell'anziano che vive da solo in un appartamento di una palazzina di due piani nel centro cittadino. Da due giorni i familiari non riuscivano a contattarlo.

Sul posto si sono recati i pompieri del locale distaccamento che sono riusciti ad entrare nell'appartamento trovando l'uomo in un grave stato confusionale. I sanitari del 118 lo hanno poi trasportato al vicino ospedale di Polla.