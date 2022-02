Anziano morto dopo due ricoveri 15 sanitari identificati

Ricoverato per circa tre settimane tra due ospedali, quello di Nocera Inferiore e Scafati, poi il decesso, sul quale la famiglia ha chiesto ora di fare luce con apposita denuncia, sostenendo di verificare l’operato dei medici. La Procura di Nocera Inferiore ha avviato una contestuale indagine, con l’identificazione al momento di quindici medici, i quali potrebbero presto essere iscritti nel registro degli indagati, quale atto dovuto per l’esame autoptico e la nomina di consulenti di parte. Sullo sfondo c’è la morte di un 71enne residente a Sarno, avvenuta alla fine del mese di gennaio. Il lavoro di indagine è gestito dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, che hanno acquisito le cartelle cliniche presso i due ospedali. Il paziente era ricoverato dal 7 gennaio scorso, poi la morte, sopraggiunta al Reparto di Cardiologia dell’Umberto I di Nocera Inferiore. Stando a quanto sostenuto dalla famiglia, che si è affidata ad un legale per avere contezza delle singole fasi assistenziali riservate al proprio caro, i medici che lo ebbero in cura si sarebbero macchiati di “condotte negligenti”. Una circostanza messa nero su bianco, in un esposto, che andrà verificata con gli accertamenti del caso.

LE INDAGINI

L’autorità giudiziaria valuterà i contenuti della denuncia presentata dalla famiglia, per poi decidere se eseguire l’autopsia sul corpo del 71enne. A riguardo, sarà nominato un consulente che svolgerà tutti gli esami previsti dal caso, valutando il contenuto delle cartelle cliniche e rapportandolo, poi, all’operato dei singoli medici che hanno avuto in cura il paziente. Tra quelli individuati, c’è anche un anestesista oltre che infermieri, in servizio tra gli ospedali di Nocera Inferiore, compresi quelli del reparto di Cardiologia, e del “Mauro Scarlato” di Scafati. Qualora la Procura decida di effettuare l’autopsia, serviranno poi novanta giorni per conoscerne gli esiti. Solo allora, con la perizia depositata dal medico legale, sarà possibile chiarire le cause della morte ed individuare le eventuali responsabilità da parte del personale medico. Il sequestro delle cartelle cliniche è funzionale, infatti, a verificare il rispetto di tutti i protocolli in rapporto alla patologia e alle condizioni del paziente. La gestione del paziente era avvenuta tra due ospedali, ma per la famiglia sarebbero stati commessi degli errori. Circostanze che saranno chiare solo con il lavoro del perito, che potrebbe essere nominato nelle prossime ore, contestualmente agli avvisi di garanzia che l’autorità giudiziaria emetterà per permettere poi, agli stessi, di nominare dei propri consulenti. L’operato dei medici risulterà fondamentale per comprendere se vi siano state negligenze nella fase di assistenza e cura del 71enne.