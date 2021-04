«Ha rubato»: anziano di Nocera calunnia badante e finisce sotto processo

Calunniò la badante di una donna anziana, accusandola di circonvenzione di incapace con l'obiettivo di appropriarsi di una somma di denaro. C'è questo al centro di un'inchiesta penale, con la somma di 1500 euro, che la 46enne assistente di una pensionata aveva incassato. Secondo l'imputata però, quella cifra non le sarebbe spettata. L'inchiesta nasce da un atto di citazione che una 70enne depositò al tribunale civile di Nocera Inferiore per ottenere la somma di denaro.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid, contagi in corsia dopo il vaccinoneurochirurgia ko a Nocera:... SALERNO Ricatto a luci rosse:chiesti 400 europer non divulgare il... SERIE B Salernitana ko a Lecce:il secondo posto si allontana

Nell'atto giudiziario, però, la stessa accusava la badante di 46 anni di aver abusato delle condizioni di salute dell'anziana per appropriarsi del denaro che, a suo dire le spettava. Il pagamento era stato effettuato dalla donna a favore dell'attuale parte offesa, che successivamente era stata incolpata. La 46enne dopo aver ricevuto la notifica dell'azione di citazione, dal canto suo, rispose presentando denuncia per calunnia. Non c'era alcun elemento infatti a sostegno dell'ipotesi di reato, nè i soldi furono versati senza il consenso dell'anziana. Le contestazioni risalgono all'8 luglio 2016 a Nocera Inferiore, ora finiti al centro del dibattimento di primo grado dopo che la Procura ha ottenuto per la donna il rinvio a giudizio. La 70enne che è stata rinviata a giudizio ed è accusata di calunnia avrebbe voluto annullare il pagamento effettuato dall'anziana, ritenendolo illegittimo perchè ottenuto senza una scelta libera a favore della 46enne nocerina. Al termine del dibattimento, si è giunti alla conclusione che la somma di denaro era stata versata in modo legittimo. La querelle sul legittimo destinatario dei 1500 euro è finita ora in sede penale, con la "persona offesa" che ora si trova nelle vesti di imputata.