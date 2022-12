Anziano salvato in extremis dopo un incidente ad Eboli

Sfiorata la tragedia questa mattina ad Eboli. Un'auto condotta da un anziano, 81enne di Montecorvino Rovella, è finita contro una rotatoria. Il conducente ha avuto un ictus e un infarto ed ha perso il controllo del veicolo.

Un infermerie che era sul posto ha praticato il massaggio cardiaco scongiurando il peggio in attesa dell'arrivo dei soccorritori del 118 che hanno accompagnato il malcapitato in ospedale ed è stato ricoverato in terapia intensiva.

Sul posto la polizia municipale per accertare la dinamica dell'incidente.