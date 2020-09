Un ottantenne non dà notizie di sé da alcuni giorni e allora alcuni vicini di casa hanno allertato le forze dell'ordine. Questa mattina, in via Mezzacapa a Sala Consilina, quindi sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Ernesto Bruno che sono entrati nell'abitazione scavalcando il balcone e rompendo un vetro.

LEGGI ANCHE Eboli, picchia la fidanzata: uomo violento denunciato dai carabinieri

Una volta all'interno dell'abitazione i vigili del fuoco hanno trovato il signore disteso per terra in cucina, ferito a causa di un incidente domestico e con la perdita di sangue. ma era abbastanza cosciente. Il personale del 118 ha prestato le prime cure sul posto e poi l'anziano è stato trasferito - pochi minuti fa - al Pronto soccorso del "Luigi Curto". Gli accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Paolo Cristinziano. Fondamentale è stata la telefonata del vicino di casa che ha salvato la vita all'anziano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA