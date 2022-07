Anziano scippato a Eboli: finisce in ospedale

Un anziano è stato scippato ad Eboli. Al malcapitato è stato portato via il borsello che aveva a tracolla da due malviventi che erano a bordo di un'automobile.

L'episodio, è accaduto in centro in via XXIV Maggio, e l'anziano è caduto sul marciapiedi riportando una frattura ed alcune contusioni. Sono state allertate le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini mentre il malcapitato è stato accompagnato in ospedale. Gli investigatori hanno acquisito i video realizzati dalle telecamere posizionate per strada.