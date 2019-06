Mercoledì 26 Giugno 2019, 15:11

Anziano scompare nel Viterbese, viene ritrovato dopo quattro giorni in stato confusionale a Sala Consilina.Un anziano signore ottantenne, sabato scorso si è allontanato dalla propria abitazione sita in Montalto di Castro a bordo della propria utilitaria. I familiari hanno provato da subito, non vedendolo rientrare per ora di pranzo, a contattarlo al cellulare con esito negativo. Domenica la figlia ha sporto denuncia ai carabinieri per la scomparsa. Scattano così le indagini per la persona scomparsa. Alle 04:05 di ieri, un agente della Polizia Stradale della Sottosezione di Sala Consilina guidata dall'ispettore superiore Rufino Tortora ha trovato un’autovettura ferma sulla corsia di marcia lungo la carreggiata sud dell’A2 del Mediterraneo. L’immediato intervento degli agenti ha permesso di porre in condizioni di sicurezza l’autovettura in questione e il suo conducente nonché per garantire la viabilità autostradale. Nell’occasione è stato identificato alla guida dell’auto proprio la persona scomparsa che, nelle fasi del controllo, era in evidente stato confusionale non riuscendo ad avere l’esatta percezione del luogo ove si trovava. Dopo gli accertamenti di rito l'anziano è stato accompagnato, con la dovuta riservatezza e discrezione, presso gli uffici della Sottosezione per avvisare e rasserenare i prossimi congiunti. La figlia, avuta notizia del ritrovamento del padre, è arrivata a Sala Consilina per abbracciare e riaccompagnare l’anziano padre a casa.