Notte di apprensione a Sanza per la scomparsa da ieri pomeriggio, dalle 18.30, del pensionato. Ricerche in corso da ieri nelle campagne di località Santa Maria delle Grazie dove l’uomo di circa 80 anni vive con la figlia. Sul posto un dispiegamento di uomini dei vigili del fuoco di Salerno, i carabinieri, i volontari della Protezione Civile e gli operai della Comunità Montana Vallo di Diano. Il coordinamento delle ricerche è affidato ai vigili del fuoco che hanno richiesto per questa mattina la presenza di un elicottero e di unità cinofile. Sono stati già esplorati dei pozzi e altre abitazioni rurali nei dintorni dell’abitazione del pensionato.