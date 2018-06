Domenica 24 Giugno 2018, 22:23 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2018 22:23

OLEVANO SUL TUSCIANO - Vincenzo Caggianese, 79enne di Montecorvino Rovella, è stato trovato privo di vita questa sera in un dirupo ad Olevano Sul Tusciano. L'anziano era scomparso da Battipaglia, dove viveva con la compagna, una settimana fa, sabato scorso e poi non si sono avute più sue notizie. Pochi minuti fa il cadavere di Caggianese è stato trovato in fondo ad un dirupo a Salitto, frazione di OLevano Sul Tusciano mentre l'auto dell'aznaiano, una FIat Panda, con cui si era allontanato da Battipaglia è stata trovata poco lontanao dal dirupo.