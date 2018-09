Anziano va a cercare funghi e si perde in montagna

Lunedì 24 Settembre 2018, 15:18

Anziano si perde in montagna, riesce a ritornare a valle dopo diverse ore percorrendo tutti i canali di messa in sicurezza. Il fatto è accaduto nella mattinata di domenica a Sarno, quando un uomo di 79 anni si è avviato in montagna per cercare funghi. Una percorso che l'uomo fa già da anni, ma ieri mattina si è allontanato dalle aree "sicure". Si è incamminato lungo il monte Saro, abbandonando la strada principale ed addentrandosi verso costoni più alti. Solo dopo decine di minuti di camminata si è reso conto di essersi perso e di essere andato ben oltre la via principale. Ha girovagato per un po', poi ha pensato bene di seguire le vasche ed i canali di messa in sicurezza: opere post frana del 5 maggio 1998. Canali che arrivano fino alle zone abitate. E' così che, dopo almeno un'ora di cammino, è riuscito ad arrivare nei pressi della frazione di Episcopio. L'uomo ha raccontato l'accaduto ai familiari che lo attendevano a casa in ansia per via del ritardo.