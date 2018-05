Domenica 27 Maggio 2018, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EBOLI - Suicidio al rione Paterno, pensionato si getta nel vuoto dal quarto piano. La tragedia è avvenuta alle 8 di mattina. O.Z., 71 anni, viveva in una traversa di via Giovanni XXIII. Alcuni problemi di salute lo avrebbe spinto a commettere il gesto estremo.In zona sono giunti i carabinieri e i medici del 118. Adagiato nell'ambulanza, il pensionato è stato trasferito in ospedale dove è giunto senza vita.L'intervento dei soccorritori è stato inutile. Le lesioni riportate nel volo dal quarto piano gli hanno provocato emorragie interne. Dopo pochi minuti di agonia, l'anziano è spirato.La salma del 71enne è stata trasferita nell'obitorio dell'ospedale in attesa del medico legale. L'esame esterno è stato programmato per lunedì mattina. I carabinieri hanno aperto un'indagine ma i dubbi da sciogliere sembrano davvero pochi. La tragedia del 71enne sarebbe maturata dopo un periodo di problemi di salute. Il pensionato non ha retto alla depressione e ha scelto di farla finita.